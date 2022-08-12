Кардиолог назвала недопустимые действия при болях в груди

Практикующий кардиолог Ольга Савонина назвала действия, которые нельзя предпринимать в случае возникновения болей в груди.

«Любую нагрузку нужно немедленно прекратить. Неважно, появилась боль во время пробежки или же у вас закололо сердце, когда вы гуляли по парку. Сразу же остановитесь, присядьте — хоть на землю, сделайте так, чтобы нагрузка прекратилась», — рассказала Савонина 11 августа порталу «Доктор Питер».

Эксперт также предупредила, что нельзя принимать обезболивающие и купировать боль за грудиной нитроглицерином или другими нитратами при низком давлении. По ее словам, недопустимо массировать больное место и пить раствор из соды, пытаясь избавиться от жжения. Наконец, опасно охлаждать грудь, прикладывая что-то замороженное, и пить холодную воду.

Савонина напомнила, что если боль за грудиной прошла самостоятельно или после употребления лекарств, то все равно необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

10 августа кардиолог Юрий Беленков рассказал, что постоянный пульс выше 120 ударов в минуту и ниже 40 ударов может являться симптомом опасных заболеваний сердца.