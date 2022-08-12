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Во время спиливания дерева ветка проткнула глаз москвичке

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Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
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На северо-востоке Москвы женщине проткнуло глаз веткой из-за того, что она во время спиливания дерева рабочими стояла на балконе. По информации «Известий», инцидент произошел 12 августа на Открытом шоссе.

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Спиленная ветка упала на балкон и повредила москвичке глаз и разрезала нижнее веко. Медики оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по п. 2 с. 293 (Халатность группы лиц, повлекшей за собой причинение тяжкого вреда здоровью).

22 декабря пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила о том, что врачи ступинской областной больницы провели операцию 38-летнему мужчине и извлекли из его глаза ветку длиной 5 см.

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на рану на нижнем веке правого глаза, которая не заживала и начала гноиться. Компьютерная томография показала инородное тело длиной 5 см, которое проткнуло насквозь глазницу и застряло в пазухе носа. Выяснилось, что травму пациент получил несколько месяцев назад, когда упал лицом вниз.

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