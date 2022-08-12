Замена систем отопления в домах завершится в Москве до 1 сентября

Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных жилых домов завершат в Москве до 1 сентября. Об этом 12 августа сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — цитирует Бирюкова сайт мэра и правительства российской столицы.

В этом году внутридомовые системы центрального отопления заменят в 1,4 тыс. домов. Специалисты меняют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, радиаторы и конвекторы.

«Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период», — добавил заммэра Москвы.

Специалисты в ходе работ используют исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности, отмечает Агентство городских новостей «Москва».

Как добавляет «Москва 24», ранее Бирюков сообщил, что к новому отопительному сезону в столице подготовлено свыше 58 тыс. городских объектов.