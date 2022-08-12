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На границе Эстонии и России образовалась очередь из почти 300 автомобилей

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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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На границе Эстонии и России образовалась очередь, для прохождения которой потребуется 23 часа, сообщает 12 августа портал GoSwift.

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По данным сервиса, на данный момент на пограничном пункте Нарва скопилась живая очередь из 295 автомобилей, ожидающих прохождения границы. Уточняется, что примерно время ожидания на данный момент составляет 23 часа.

Аналогичная ситуация наблюдается и с автомобилями, которые предварительно забронировали очередь на пересечение границы. На момент публикации время ожидания там составит около 13 часов.

Ранее, 11 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна приняла решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

В тот же денть МИД Эстонии перечислил категории россиян на кого не распространятся ограничения на въезд по эстонским шенгенским визам. В ведомстве уточнили, что ограничения не коснутся работающих в республике сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала это «чушью на грани национализма» и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

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