В Москве возмутились отказом Японии приглашать на памятную церемонию посла РФ

Решение Японии отстранить Россию от участия в традиционной церемонии, посвященной событиям в Хиросиме и Нагасаки, возмутительно. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.

Ранее японские власти отказались приглашать посла России в Японии Михаила Галузина на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США 6 августа.

«Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина», — сказал Ноздрев в рамках круглого стола в Совете Федерации, посвященного этому событию.

Дипломат отметил, что японский истеблишмент идет не только на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, но и цинично использует в политических целях самые трагические страницы истории своей собственной страны.

На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз было принято решение не приглашать представителей России и Белоруссии. О том, что делегация РФ не будет участвовать в мероприятиях, власти Нагасаки объявили 26 мая.

Комментируя это решение, 27 мая глава российской дипмиссии Михаил Галузин заявил, что подобный шаг демонстрирует пренебрежение двусторонними связями России и Японии. Он напомнил, что в городе находятся десятки могил советских солдат, которые обустраиваются местными активистами и российской дипмиссией.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки — 74 тыс. Большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий, 6 и 9 августа, в городах ежегодно проходят «Церемонии мира».