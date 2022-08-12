Уголовное дело возбудили после ДТП с машиной скорой помощи в Липецке

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Липецке. Два человека остаются в больнице.

Авария произошла 11 августа на пересечении улиц Советской и М. Горького. Медицинский автомобиль столкнулся с иномаркой Opel. От удара скорая помощь опрокинулась на бок, пишет LipetskMedia.

Врачи везли пациента с инфарктом в больницу, он скончался. Всего в машине скорой помощи находились пять человек. Четыре человека, включая водителя иномарки, в результате ДТП получили травмы. В больнице 12 августа остаются 34-летний водитель реанимобиля и 23-летний фельдшер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

10 августа в Ханты-Мансийске ребенок выпал из автомобиля скорой помощи. Мальчик взялся за ручку двери, когда водитель притормозил. Пострадавший госпитализирован.