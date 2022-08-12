Тракторист заплатит 3,9 млн рублей за лесной пожар в Оренбуржье

Тракториста в Оренбургской области обязали компенсировать ущерб, нанесенный природным ресурсам из-за лесного пожара. Сумма выплаты превышает 3,91 млн рублей.

По данным суда, в июле 2021 года в Переволоцком районе мужчина управлял трактора Т-40 АМ с неисправностью системы отвода отработанных газов. Из-за искры произошло возгорание травы, огонь перешел на лес. В результате пожара были уничтожены 24 осины и 96 берез, пишет 56orb.ru.

Мужчину признали виновным в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения огнем. Суд удовлетворил иск прокурора о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в России в 2022 к 10 августа составила 2,9 млн га. Ущерб от лесных пожаров будет подсчитан только после завершения лесопожарного сезона.