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Застрявшие на шахте имени Засядько в ДНР горняки вышли на поверхность

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Все 109 застрявших под землей горняков шахты имени Засядько Донецкой Народной Республики (ДНР) вышли на поверхность. Об этом 12 августа сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

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«Сегодня от обстрелов вооруженных формирований Украины пострадали предприятия угольной отрасли. В 8:32 в очередной раз была обесточена шахта имени Засядько. В этот момент под землей находились 109 горняков. Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, сотрудники были оповещены о произошедшем, проведены все работы по эвакуации горняков. В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Также министерство рассказало об обстреле шахты имени Ленина ГУП ДНР «ГУРШ» в Макеевке. В результате попадания по территории предприятия были ранены два сотрудника. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, опасности для жизни нет.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Донецка, из-за чего шахта им. Засядько была обесточена. В результате под землей оказались 29 горняков. Кроме того, без напряжения осталась донецкая шахта им. Горького, в которой были четыре человека. Работников эвакуировали.

10 августа сообщалось об обстреле территории Донецкого пивоваренного завода и утечке аммиака на предприятии. Минобороны России назвало такую атаку ВСУ терроризмом.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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