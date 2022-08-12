Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ ждет возвращения потенциального темпа роста экономики в 2025 году
Мир
Суд Берлина подтвердил получение иска Шредера
Мир
В киевских школах решили полностью отказаться от русского языка
Экономика
Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США
Мир
Батальон ВСУ в полном составе самовольно покинул боевые позиции
Культура
За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов
Мир
Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Мир
ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара
Мир
В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов
Наука
Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС

Названа категория россиян, по которой «ударит» запрет на въезд в Эстонию

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: запрет Эстонии на въезд ударит по жителям Северо-Запада РФ
0
Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет Эстонии на въезд в страну по шенгенским визам ударит по жителям Северо-Запада России. На это в беседе с «Известиями» указал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Безвизовый режим: как РФ ответит на недружественные меры Латвии и Эстонии
И почему вопрос с Шенгеном для россиян не стоит пока считать закрытым

Он подчеркнул, что Эстония закрывает границу для россиян именно с эстонскими шенгенскими визами. Таким образом, сохраняется возможность въезжать по шенгенам, выданным Францией, Италией или другой страной Евосоюза.

«Запрет Эстонии на въезд в страну по ее визам ударит по жителям Северо-Запада России — Ленинградской, Псковской, Новгородской областей — это они в основном получали эстонские визы. Жители других регионов РФ за эстонскими визами не обращались. Так или иначе, у жителей Северо-Запада сохраняется возможность обратиться за финской визой и уже по ней посетить Эстонию, если это нужно», — отметил Мкртчян.

По его словам, бывали случаи, когда у россиян аннулировали шенген другой страны при въезде в Эстонию.

«Недавно пара из России пыталась въехать в страну с 20 тыс. евро наличными, при этом речь шла о поездке на три дня. Шенгены им аннулировали. А если вы, например, едете с греческой визой и тысячей евро на выходные — пожалуйста, приезжайте, гуляйте по Таллину, никто вас не остановит», — добавил вице-президент АТА.

Власти Эстонии решили закрыть границы для россиян с выданными в стране шенгенскими визами накануне, 11 августа. Исключения составят несколько категорий граждан, например, дипломаты. Также ограничения не коснутся лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками. Кроме того, санкции не распространятся на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, и на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, Россия, вероятно, не станет отвечать на данное решение Эстонии, так как Москва «поддерживает принципы свободы передвижения».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал решение Таллина нарушением всех общепринятых норм добропорядочных государств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022