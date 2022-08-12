Названа категория россиян, по которой «ударит» запрет на въезд в Эстонию

Запрет Эстонии на въезд в страну по шенгенским визам ударит по жителям Северо-Запада России. На это в беседе с «Известиями» указал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Он подчеркнул, что Эстония закрывает границу для россиян именно с эстонскими шенгенскими визами. Таким образом, сохраняется возможность въезжать по шенгенам, выданным Францией, Италией или другой страной Евосоюза.

«Запрет Эстонии на въезд в страну по ее визам ударит по жителям Северо-Запада России — Ленинградской, Псковской, Новгородской областей — это они в основном получали эстонские визы. Жители других регионов РФ за эстонскими визами не обращались. Так или иначе, у жителей Северо-Запада сохраняется возможность обратиться за финской визой и уже по ней посетить Эстонию, если это нужно», — отметил Мкртчян.

По его словам, бывали случаи, когда у россиян аннулировали шенген другой страны при въезде в Эстонию.

«Недавно пара из России пыталась въехать в страну с 20 тыс. евро наличными, при этом речь шла о поездке на три дня. Шенгены им аннулировали. А если вы, например, едете с греческой визой и тысячей евро на выходные — пожалуйста, приезжайте, гуляйте по Таллину, никто вас не остановит», — добавил вице-президент АТА.

Власти Эстонии решили закрыть границы для россиян с выданными в стране шенгенскими визами накануне, 11 августа. Исключения составят несколько категорий граждан, например, дипломаты. Также ограничения не коснутся лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками. Кроме того, санкции не распространятся на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, и на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство.

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, Россия, вероятно, не станет отвечать на данное решение Эстонии, так как Москва «поддерживает принципы свободы передвижения».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал решение Таллина нарушением всех общепринятых норм добропорядочных государств.