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Стали известны даты выхода двух игр Spongebob Squarepants

Игры Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake и Outcast 2 поступят в продажу в начале 2023 года
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Фото: HQ Nordic
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Пользователи Twitter заметили, что на сайтах британских интернет-магазинов ShopTo и Cultura появились точные даты выхода еще не представленных официально игр Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake и Outcast 2. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает портал Game-News24.

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Официально презентация игр состоится в рамках шоу THQ Nordic 12 августа в 22:00 мск.

Если верить утечке данных, то Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake поступит в продажу 24 января 2023 года, а Outcast 2 на полках магазинов появится весной будущего года — 28 марта 2023 года. Даты выхода игр в обоих магазинах совпадают.

Ранее, в июле, сообщалось, что на конец 2023 года запланирован выход российской исторической ролевой игры в жанре action «Смута». «Смута» погрузит игрока в период Смутного времени. Героем-одиночкой игры станет князь Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским будут противостоять польской интервенции.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась дискуссия «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии», в ходе которой ведущие эксперты отрасли обсудили возможности развития гейминга в России.

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