Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте в пятницу, 12 августа, оценил шансы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на победу в суде против бундестага (парламент страны).

«Я думаю, что шансы Шредера на победу в суде относительно неплохие. В любом случае, это, конечно, юридический вопрос. Обвинение депутатов в том, что он якобы может действовать против интересов Германии, конечно, абсурдно. Всё как раз наоборот: как раз многие члены немецкого бундестага требуют от немецкого народа больших жертв ради служения геополитическим целям США», — подчеркнул Нольте в беседе с «Известиями».

По мнению депутата, своим стремлением к стабильным отношениям между Германией и Россией Шредер делает для интересов ФРГ больше, чем нынешний канцлер.

Ранее в этот день ганноверский адвокат Шредера Михаэль Нагель рассказал, что бывший канцлер подал в суд на бундестаг с требованием вернуть частично отозванные привилегии.

19 мая бюджетный комитет парламента Германии одобрил заявку правящих партий о лишении Шредера части государственных привилегий.

По закону бюро Шредера финансируется за счет налогоплательщиков, однако теперь сотрудникам экс-канцлера не будут выплачивать зарплату. Но при этом остаются право на личную охрану и ежемесячная пенсия, которую получают все бывшие главы правительства Германии.

В тот же день ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что против Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания. Также эксперт указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.

Днем ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу ввести санкции против Шредера. Большинство депутатов ЕП высказались за введение рестрикций против бывшего канцлера Германии.

До этого, в апреле, Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать Россию невозможно. По его мнению, экономика Германии не сможет функционировать, а дома в стране будет нечем отапливать.