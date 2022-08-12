«Мосгортранс» анонсировал новый автобусный рейс из Москвы в Ялту

Компания «Мосгортранс» с 19 августа открывает новый автобусный рейс из Москвы в Ялту. Машина будет отправляться от автовокзала «Саларьево». Об этом перевозчик сообщил на своем официальном сайте 12 августа.

Компания сообщила, что автобусы в Ялту будут ходить из Москвы раз в неделю. Время в пути составит 29 часов.

В рейс автобус отправляется с двумя водителями, которые сменяют друг друга на протяжении маршрута. Автобус оборудован климат-контролем, в салоне эргономичные кресла оборудованы откидными столиками.

11 июля компания-перевозчик сообщила, что запустила автобусный рейс к Черному морю из столицы в Геленджик. Время в пути составило 24 часа.