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Мэры Берлина и Киева пытались выяснить «подлинность» друг друга

Мэры Берлина и Киева в ходе телефонного разговора пытались выяснить «подлинность» друг друга после розыгрышей Вована и Лексуса
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Фото: Global Look press/Christophe Gateau
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Разыгранные российскими пранкерами мэры Берлина и Киева Франциска Гиффай и Виталий Кличко во время недавнего телефонного разговора долго пытались выяснить, действительно ли каждый из них настоящий. Фрагмент разговора 12 августа на своей странице в Twitter опубликовала глава администрации столицы ФРГ.

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«Так, я надеюсь, уважаемый Виталий Кличко, что на этот раз я разговариваю с настоящим?», — обратилась Гиффай к Кличко.

В ответ украинский градоначальник отметил, что не знает, настоящий ли он.

«Я думаю, я настоящий. Я так думаю», — ответил мэр Киева.

Также Кличко выразил надежду, что беседует с настоящим бургомистром Берлина.

«Да, вы говорите с настоящим бургомистром Берлина», — с улыбкой ответила Гиффай.

11 августа пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали на Rutube видео с бургомистром Берлина, на котором она пообещала помочь в организации гей-парада в Киеве. Она отметила, что у Берлина большой опыт в организации подобных шествий и пообещала прислать контакты тех, кто может помочь с организацией гей-парада.

Также в ходе беседы «Кличко» поблагодарил Гиффай за гуманитарную помощь, выделенную Евросоюзом, признавшись, что часть груза на Украине была разворована. Эта новость не вызвала никакого удивления со стороны собеседницы.

9 августа пранкеры опубликовали беседу с мэром Вены от имени мэра Киева. В ходе телефонного разговора Михаэль Людвиг отказался провести в столице Австрии фестиваль имени Степана Бандеры и отправить Украине вооружение.

Лексус в интервью телеканалу ARD заявил, что не хотел бы подробно раскрывать, как они создали фальшивого Кличко, лишь подчеркнув, что технология «дипфейк» при этом не использовалась.

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