Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ ждет возвращения потенциального темпа роста экономики в 2025 году
Мир
Суд Берлина подтвердил получение иска Шредера
Мир
В киевских школах решили полностью отказаться от русского языка
Экономика
Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США
Мир
Батальон ВСУ в полном составе самовольно покинул боевые позиции
Культура
За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов
Мир
Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Мир
ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара
Мир
В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов
Наука
Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Сюжет:

Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит российской нефти

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина получила платеж за транзит российской нефти через свою территорию по трубопроводу «Дружба», заявил представитель «Транснефти».

Ранее в этот день Reuters со ссылкой на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft и еще один источник написало, что один из банков Евросоюза готов провести платеж за транзит российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». В то же время«Транснефть» сообщала о поступлении платежа и ожидании подтверждения от украинской стороны для начала прокачки нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Slovnaft и венгерская MOL приняли решение оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти. 10 августа Киев подтвердил получение платежей. В тот же день «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Министерство технологии и промышленности Венгрии 11 августа подтвердило поступление российской нефти в страну.

новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022