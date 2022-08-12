Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит российской нефти

Украина получила платеж за транзит российской нефти через свою территорию по трубопроводу «Дружба», заявил представитель «Транснефти».

Ранее в этот день Reuters со ссылкой на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft и еще один источник написало, что один из банков Евросоюза готов провести платеж за транзит российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». В то же время«Транснефть» сообщала о поступлении платежа и ожидании подтверждения от украинской стороны для начала прокачки нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Slovnaft и венгерская MOL приняли решение оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти. 10 августа Киев подтвердил получение платежей. В тот же день «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Министерство технологии и промышленности Венгрии 11 августа подтвердило поступление российской нефти в страну.

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