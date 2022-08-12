Мост через Матырское водохранилище построят в Липецкой области

Дорожное агентство Липецкой области подвело итог аукциона на контракт по третьему этапу строительства Восточного обхода промзоны Липецка. Новый мост построят через Матырское водохранилище.

Стоимость контракта составляет почти 1,58 млрд рублей. На аукцион заявился только один подрядчик, контракт будет заключен с организацией «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Об этом сообщает GOROD48.

Работы стартуют 6 сентября. Подрядчику предстоит построить свыше 4 км основной дороги и 1,5 км примыканий. Длина моста через водохранилище составит почти 365 м. Ожидается, что скорость движения на двухполосной дороге будет составлять 120 км/ч.

Завершить строительство последнего участка Восточного обхода планируется к 15 декабря 2024 года. Кольцевая дорога обеспечит транспортные связи с выездом на федеральные травссы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», а также разгрузит Липецк от транспорта.