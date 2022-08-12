Два человека погибли при столкновении авто с ограждением в Тынде

В Тындинском районе Амурской области в результате столкновения легковушки с леерным ограждением погибли два человека. Об этом рассказал начальник отдела информации общественных связей регионального УМВД Сергей Чебарев.

«По предварительной информации, 11-го августа, около 23.40 водитель автомобиля Nissan Bluebird, мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — леерное ограждение», - цитирует Чебарева ИА PriamurMedia.

В результате ДТП водитель и его 32-летняя пассажирка погибли на месте. Как уточняет агентство со ссылкой на фотографии с места трагедии, легковушка почти до середины въехала под ограждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

11 августа минивэн столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной дороге Р-504 «Колыма» на территории Якутии. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.