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ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

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Фото: РИА Новости
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В районе Соледара в результате наступательных действий союзных сил потери 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 2 тыс. человек. Об этом 12 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в районах населенных пунктов Опытное и Невельское потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70%.

«Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», — добавил Конашенков.

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Накануне он рассказал, как союзные силы ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях.

10 августа стало известно, что истребители Воздушно-космических сил России уничтожили сразу три военных украинских самолета над территорией Николаевской области.

По информации Минобороны РФ на 12 августа, за все время спецоперации по защите Донбасса уничтожено: 267 украинских самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотника, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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