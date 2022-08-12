В Ульяновске появится набережная длиной 10 километров

В 2025 году на правом берегу Волги в Ульяновске планируют начать строительство набережной. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на правительство области.

Предполагается, что объект расположится между Императорским и Президентским мостами. Длина набережной составит 10 км.

Для того, чтобы начать строительство необходимо укрепить берег и провести противооползневые работы. Контракт с подрядчиком, который этим займется, будет заключен в 2022 году. Средства на работы уже выделены. Планируется, что берегоукрепление начнется в следующем году.

Одновременно с этими работами будет вестись проектирование набережной. Берегоукрепление и противооползневые работы займут несколько лет— ориентировочно 2023-2025 годы. В 2025-2026 годах можно будет начать строительство набережной, отмечается в материале.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.