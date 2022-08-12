Преемники модели Hyundai i10 EV появятся в Европе в 2024 году

Компания Hyundai разрабатывает два небольших доступных электромобиля для европейского рынка, которые станут преемниками модели i10. Об этом 12 августа сообщил британский автожурнал Autocar.

Автомобили будут оснащены электродвигателями производства компании BorgWarner, пиковая мощность которых достигает 135 кВт (181 л.с.).

По информации издания один из них будет типичным городским автомобилем, другой более компактным, в духе грядущего Volkswagen ID 1 . Производство новых электромобилей планируется на середину 2023 года или конец 2024.

Hyundai намерена конкурировать на рынке электромобилей с аналогичными проектами Volkswagen Group, которая будет выпускать небольшие электромобили под брендами Cupra, Skoda и Volkswagen.

Издание отметило, что переход к доступным электрическим машинам происходит по мере того, как производители находят все меньше способов выпускать новые модели с традиционными ДВС, не выходя за рамки новых, более строгих норм токсичности выбросов СО 2.

Компания Hyundai сообщила о том, что увеличила свои продажи в Европе на 8,2%, причем 16% из них приходится на электромобили.

10 августа корейская компания Hyundai приостановила в России проект реконструкции бывшего завода General Motors в Шушарах на неопределенный срок. Эксперты авторынка предполагают, что в сложившихся экономических условиях Hyundai может пересмотреть концепцию инвестпроекта, отказавшись от выпуска на этой площадке своих дорогих автомобилей.