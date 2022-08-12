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Преемники модели Hyundai i10 EV появятся в Европе в 2024 году

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Фото: Hyundai
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Компания Hyundai разрабатывает два небольших доступных электромобиля для европейского рынка, которые станут преемниками модели i10. Об этом 12 августа сообщил британский автожурнал Autocar.

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Автомобили будут оснащены электродвигателями производства компании BorgWarner, пиковая мощность которых достигает 135 кВт (181 л.с.).

По информации издания один из них будет типичным городским автомобилем, другой более компактным, в духе грядущего Volkswagen ID 1 . Производство новых электромобилей планируется на середину 2023 года или конец 2024.

Hyundai намерена конкурировать на рынке электромобилей с аналогичными проектами Volkswagen Group, которая будет выпускать небольшие электромобили под брендами Cupra, Skoda и Volkswagen.

Издание отметило, что переход к доступным электрическим машинам происходит по мере того, как производители находят все меньше способов выпускать новые модели с традиционными ДВС, не выходя за рамки новых, более строгих норм токсичности выбросов СО 2.

Компания Hyundai сообщила о том, что увеличила свои продажи в Европе на 8,2%, причем 16% из них приходится на электромобили.

10 августа корейская компания Hyundai приостановила в России проект реконструкции бывшего завода General Motors в Шушарах на неопределенный срок. Эксперты авторынка предполагают, что в сложившихся экономических условиях Hyundai может пересмотреть концепцию инвестпроекта, отказавшись от выпуска на этой площадке своих дорогих автомобилей.

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