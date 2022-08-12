Российская соцсеть научит жителей Судака делать коллабы

Мобильная академия контента от видеоплатформы Yappy направляется в крымский город Судак, где с 15 по 19 августа пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». Об этом сообщает пресс-служба российской соцсети.

На время фестиваля Yappy Truck — 12-метровая машина, оснащенная аудио-и видеооборудованием, расположится в бухте Капсель, в 100 м от основной сцены. Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и лекции Yappy по созданию контента. Им также предложат поучаствовать в конкурсе «Баттл городов», который проводит видеоплатформа. Для этого надо снять ролик в Yappy c хештегом #yappytrucktavrida.

В организованных соцсетью мероприятиях в Крыму примут участие 10 инфлюенсеров, включая рэпера ST и блогера Максима Игумнова.

Yappy Truck путешествует по российским городам всё лето, Судак будет его пятой остановкой, а финальной точкой маршрута станет Москва.

Фестиваль «Таврида. АРТ» представляет собой креативный кластер, в котором собираются архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники и режиссеры. Они общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты. Ожидается, что мероприятие посетит порядка 4 тыс. человек.