Умер автор песен артистов российской эстрады Герман Витке

На 54-м году жизни скончался российский поэт и автор песен Герман Витке. Об этом 12 августа сообщила его бывшая жена Ирина Дюкова.

«Сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого поэта, очень близкого мне человека, моего бывшего мужа и большого друга по жизни», — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Витке начал творческую деятельность в 1989 году. Он писал тексты песен для многих артистов российской эстрады, в том числе для Николая Баскова, Льва Лещенко, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Анжелики Варум, и других.

Витке также придумал название группы «Иванушки International».