Сильные ливни накроют Приморье на следующей неделе

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий. Регион накроют сильные ливни, сообщает Примгидромет в своем Telegram-канале.

«В понедельник, 15 августа, над Японским морем вблизи приморского побережья будет смещаться углубляющийся циклон. Облачная шапка вихря накроет большую территорию, почти повсеместно пройдут дожди, наиболее интенсивные на юге», — говорится в сообщении приморской гидрометслужбы.

На реках в южной части региона ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, на малых реках — до 2,5 м с выходом из берегов. Также возможно подтопление низких участков дорог и сельхозугодий, пишет РИА «Восток-Медиа». Наиболее паводкоопасными районами синоптики называют Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Ольгинский и Лазовский.

Порывы ветра у мысов могут достигать 30 м/с. Волнение в море усилится, вероятно подтопление пляжей в бухтах южного и юго-восточного побережий.

Днем во вторник дожди ослабеют, а на западе прекратятся вовсе, поскольку вихрь переместится к острову Хоккайдо (Япония).

В пресс-службе министерства ГО ЧС Приморья рекомендуют жителям, планирующим отдохнуть возле водоемов, скорректировать планы и остаться дома, уточняет ИА PrimaMedia. Или запастись всем необходимым, чтобы переждать разлив воды на месте стоянки, и дождаться солнечных дней.