Фура сбила пешехода на трассе в Тверской области

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на трассе в Тверской области. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 11 августа около 19.00 на 284 километре трассы М-11 «Нева» в Вышневолоцком округе. 53-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом ехал в сторону Санкт-Петербурга. Он отвлекся от дороги и сбил 40-летнего пешехода, стоявшего на обочине. После наезда большегруз врезался в машину Honda Civic, остановившуюся из-за технической неисправности, а затем в ограждение.

Пешеход скончался на месте происшествия.

11 августа минивэн столкнулся с грузовым автомобилем на федеральной дороге Р-504 «Колыма» на территории Якутии. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы.