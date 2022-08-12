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Полянский заявил о неверии Совбеза ООН в украинскую версию об ударах по ЗАЭС

Полянский: никто на заседании СБ ООН не поддержал версию Киева об обстрелах ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В ходе заседания Совета Безопасности ООН 11 августа ни одна из стран не поддержала украинскую версию событий того, что происходит вокруг Запорожской АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам, рассказал 12 августа зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций и визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время и ему не будут мешать ни украинцы, ни Секретариат ООН, сколько бы он ни отрицал свою подобную линию», — указал зампостпреда РФ.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

11 августа по запросу российской стороны состоялось заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

За несколько часов до его начала, ВСУ в очередной раз ударили по станции. В результате ударов была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Тогда же глава ВГА региона Евгений Балицкий рассказал, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Как уточнил 12 августа член ВГА Василий Рогов, удары наносились управляемыми западными снарядами. Некоторые боеприпасы упали фактически в 10 метрах от места хранения ядерного топлива.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что именно ВС РФ, охраняющие станцию и работники ЗАЭС устраняют последствия ударов и позволяют избежать трагедии. Уход российских ВС с ЗАЭС может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Кроме того, он сообщил, что Россия не используют ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

Запорожская АЭС, которая относится к категории гражданской инфраструктуры, взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе и Украине.

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