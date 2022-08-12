«Транснефть» сообщила об оплате Чехией транзита российской нефти через Украину

Платеж за транзит нефти через территорию Украины в Чехию поступил в банк. Об этом 12 августа сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, все проведенные платежи в дальнейшем учтут при взаиморасчетах.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft и источник сообщило, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Банк отменил решение по ранее заблокированному платежу между транзитными компаниями и в итоге принял его, уточнялось в сообщении.

11 августа «Нафтогаз Украины» заявил, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии, напоминает «Газета.Ru».

В тот же день член наблюдательного совета ИРТТЭК, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Известиям», что Чехия позже Венгрии и Словакии решила оплатить транзит нефти «Укртранснафте» потому, что у нее есть возможность покупать энергоресурс на мировом рынке и поставлять через Германию.

Ранее весь транзит оплачивала «Транснефть». Теперь «Укртранснафте» будут платить покупатели нефти — европейские компании, добавил эксперт.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной указывалось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.