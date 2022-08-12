Один человек погиб при пожаре в Калужской области
Пожар, в результате которого погиб один человек, произошел в Тарусе в Калужской области. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел вечером 11 августа. Загорелась одна из квартир одноэтажного жилого дома. Прибывшие на место спасатели потушили огонь. Внутри квартиры было найдено тело мужчины. Погибшим оказался 75-летний житель дома.
При пожаре были уничтожены все сгораемые конструкции помещения и примыкающая к дому хозпостройка. Причины происшествия устанавливаются.
В начале недели, 8 августа, в Братском районе Иркутской области в результате пожара в жилом доме погиб трехлетний ребенок.