В Воронежской области выросло количество жалоб на страховщиков

В Воронежской области увеличилось количество жалоб на страховщиков. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на местное отделение Банка России.

Так, за первые полгода 2022 года местные жители направили около 500 таких жалоб. По сравнению с прошлым годом количество выросло на 12%.

Как отмечается в материале, чаще всего жители жалуются на проблемы с ОСАГО — 85% от общего количества заявлений.

«Основные сложности у воронежских автовладельцев были в том, что им отказывали в заключении договоров, в том числе из-за отсутствия полисов, и с оформлением электронных полисов», – отметили в воронежском отделении Центробанка.

Также проблемы возникли и с заключением договоров из-за неверного применения КБМ.

«Такие ситуации могут возникнуть, если владелец автомобиля менял водительское удостоверение либо покупал полисы ОСАГО в разных компаниях и они рассчитывали КБМ только по своим данным», — отметили в регуляторе.

В ЦБ отметили, что при замене водительского удостоверения необходимо сразу сообщить об этом своему страховщику, который переоформит полис ОСАГО и передаст данные в единую базу Российского союза автостраховщиков (РСА). Там свяжут новые права со старыми.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года в России оформили 3,47 млн полисов ОСАГО. Этот показатель превзошел итоги мая на 10%.