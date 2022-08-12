В Британии мужчина с мачете напал на местных жителей

В Британии мужчина с мачете ранил несколько человек. Нападение произошло возле стадиона «Энфилд», на котором домашние матчи проводит футбольный клуб «Ливерпуль», передает телеканал «Известия». По данным полиции графства Мерсисайд, все пострадавшие доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Также там заявили, что подозреваемый задержан недалеко от стадиона.

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