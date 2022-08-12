В «Сбере» рассказали про развитие всесезонного курорта «Манжерок»

В «Сбере» ожидают, что в этом году всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай посетят на 30% гостей, чем в 2021-м. Такой прогноз озвучил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время правительственного совещания по развитию туризма в России.

В прошлом году на курорте побывали полмиллиона человек. «На примере «Манжерока», который «Сбер» сейчас активно развивает, мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают российские регионы, — отметил Кузнецов. — Мы видим, что, как только появляется инфраструктура, которая обеспечивает необходимый уровень комфорта и транспортную доступность, посещаемость отечественных курортов резко растет». Благодаря этому, подчеркнул зампред правления Сбербанка, увеличивается доходная часть региональных бюджетов и появляются новые рабочие места. «Да и в целом деньги, которые остаются внутри страны и работают на развитие ее экономики», — добавил он.

В ходе совещания, которое проходило в Горно-Алтайске, Кузнецов рассказал о реализации инвестиционной программы развития курорта «Манжерок», которая рассчитана на 2022–2024 годы.

«Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха. «Сбер» управляет проектом с 2012 года. Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 км горнолыжных трасс. Там также расположен байк-парк и гостиничный комплекс 3*, вскоре планируется ввести в эксплуатацию отель 5*. В будущем на курорте появятся новые трассы и еще две канатные дороги, а также откроется панорамный ресторан на высоте 1040 метров.

«В результате преобразований «Манжерок» займет второе место в стране по протяженности горнолыжных трасс (52 км) и станет одним из крупнейших горнолыжных курортов России», — рассказали в «Сбере».

Компания планирует сертифицировать объект по одному из стандартов «зеленого строительства». Для этого проводится оценка воздействия на окружающую среду, принимаются меры по оптимальному управлению энергопотреблением, рациональному обращению с отходами и сохранению естественного ландшафта.

В 2021 году на базе курорта был создан Центр компетенций по управлению горными территориями — профессиональная площадка для горнолыжной индустрии, где обсуждаются ключевые вопросы отрасли. В ближайшей перспективе там будут проводить семинары по обучению судей Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

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