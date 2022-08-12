Следствие запросило домашний арест для «скопинского маньяка»

Следователи запросили для «скопинского маньяка» Виктора Мохова домашний арест до 7 октября, а также запрет на общение со СМИ, использование интернета и телефона. «Известия» 12 августа публикуют кадры из зала суда.

Обвиняемый отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в этот же день Следственный комитет России (СК РФ) обнародовал видеозапись допроса «скопинского маньяка», которого обвиняют в помощи в сокрытии убийства.

По версии следствия, 2 августа, в День ВДВ, собравшиеся в доме Мохова устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. Мохов признался, что помог спрятать труп.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.