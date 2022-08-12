Реклама
Прямой эфир
Экономика
Азиатские покупатели начали скупать дешевую нефть из США
Мир
Батальон ВСУ в полном составе самовольно покинул боевые позиции
Культура
За право принять «Евровидение-2023» поборются семь британских городов
Мир
Российские ПВО сбили две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки
Мир
ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара
Мир
В Запорожье допустили консервацию ЗАЭС из-за украинских обстрелов
Наука
Макет новой орбитальной станции РФ впервые представят на форуме «Армия-2022»
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
Снаряд ВСУ упал в 10 м от хранилища ядерных отходов на Запорожской АЭС
Мир
На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании
Армия
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях
Мир
Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году

Фитнес-тренер дала советы по приемам пищи перед тренировками

Фитнес-тренер Гуляева: есть можно примерно за 1,5–2 часа до тренировки
0
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принимать пищу необходимо примерно за полтора-два часа до физической нагрузки. Это позволит избежать дискомфорта во время тренировки, рассказала в пятницу, 12 августа, фитнес-тренер, эксперт XFIT в России Юлия Гуляева.

Трудовой спорт: в офисах предложили открывать фитнес-залы
Физкультура на работе позволит сотрудникам быть здоровее, не тратя деньги на абонементы

«Пища должна успеть покинуть желудок и не создавать в нем тяжесть и ощущение дискомфорта. Во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов, в частности от желудка, к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться, могут возникнуть неприятные ощущения», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Если за полтора-два часа до тренировки поесть не получается, то ее лучше выполнить натощак. Однако в этом случае, отметила Гуляева, следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных занятий, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови и, как следствие, ухудшение самочувствия.

«При этом начинать тренировку с ощущением голода нельзя», — предупредила фитнес-тренер.

За 15 минут до ее начала можно съесть банан или продукты из категории спортивного питания. Такой вариант, по словам эксперта, подойдет тем, кто не любит тренироваться натощак.

Ранее, в мае, спортивный врач Илья Мелехин рекомендовал перед началом подготовки тела к лету пройти обследование. Это нужно сделать, чтобы определить состояние своего здоровья. В обследование входят измерение давления, флюорография и стандартные анализы. Врач подчеркнул, что если пропустить этот этап, то можно серьезно навредить здоровью. Например, при проблемах с давлением повышенные нагрузки могут привести к инсульту или инфаркту.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022