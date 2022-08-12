Фитнес-тренер дала советы по приемам пищи перед тренировками

Принимать пищу необходимо примерно за полтора-два часа до физической нагрузки. Это позволит избежать дискомфорта во время тренировки, рассказала в пятницу, 12 августа, фитнес-тренер, эксперт XFIT в России Юлия Гуляева.

«Пища должна успеть покинуть желудок и не создавать в нем тяжесть и ощущение дискомфорта. Во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов, в частности от желудка, к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться, могут возникнуть неприятные ощущения», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Если за полтора-два часа до тренировки поесть не получается, то ее лучше выполнить натощак. Однако в этом случае, отметила Гуляева, следует отказаться от высокоинтенсивных и энергозатратных занятий, чтобы не спровоцировать резкое падение уровня глюкозы в крови и, как следствие, ухудшение самочувствия.

«При этом начинать тренировку с ощущением голода нельзя», — предупредила фитнес-тренер.

За 15 минут до ее начала можно съесть банан или продукты из категории спортивного питания. Такой вариант, по словам эксперта, подойдет тем, кто не любит тренироваться натощак.

Ранее, в мае, спортивный врач Илья Мелехин рекомендовал перед началом подготовки тела к лету пройти обследование. Это нужно сделать, чтобы определить состояние своего здоровья. В обследование входят измерение давления, флюорография и стандартные анализы. Врач подчеркнул, что если пропустить этот этап, то можно серьезно навредить здоровью. Например, при проблемах с давлением повышенные нагрузки могут привести к инсульту или инфаркту.