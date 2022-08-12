Пожарные в Орловской области спасли местных жителей от шершней

Сотрудники областной поисково-спасательной службы спасли жителей деревни Киреевка Орловского муниципального округа от шершней. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 11 августа, в 19:25. Спасатели по просьбе местных жителей уничтожили рой шершней у входа в частный дом.

4 июля сообщалось, что на пруду в поселке Мулловка Ульяновской области спасли лебедя. О птице с поврежденным крылом в минприроды региона сообщили местные жители. Решается вопрос о передаче лебедя в зоопарк.