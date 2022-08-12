Загрузка отелей Санкт-Петербурга выросла на 38%

Загрузка отелей Санкт-Петербурга в июле выросла на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель стал рекордным. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию туризма города.

«Средняя загрузка отелей Петербурга категории «3 звезды» составила 88,6%, «4 звезды» — 79,9%. Показатели средней загрузки пятизвездочных гостиниц Северной столицы оцениваются на уровне 66,8%», — заявили в комитете.

Также в материале отмечается, что за полгода Петербург посетили 3,77 млн туристов — на 32,7% больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. При этом в конце февраля 2022 года в отелях наблюдался резкий спад. Но уже с мая средняя загрузка не опускалась ниже 58–60%.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что с начала 2022 года цены в отелях Санкт-Петербурга выросли более чем на 30%. Так, по данным Ostrovok.ru, средняя стоимость ночи проживания в июле в городе составила 4800 рублей. Показатель — на 30% выше, чем был в марте.