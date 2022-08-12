В Совфеде назвали условие создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Демилитаризованная зона вокруг Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) может быть создана, но при условии сохранения контроля ВС РФ, иначе это «хитросделанная ловушка». Такое мнение в пятницу, 12 августа, в беседе с «Известиями» выразил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мы согласны создать демилитаризованную зону, но при этом контроль за станцией должен остаться за Россией, потому что сейчас Вооруженные силы РФ ведут ее охрану и осуществляют противовоздушную оборону. Завтра, если там ничего не останется (из ВС РФ), украинцы просто разбомбят эту зону и пойдут дальше», — подчеркнул политик.

По словам сенатора, Россия готова к тому, чтобы на территории ЗАЭС не хранилось вооружение, однако охрана станции по-прежнему должна осуществляться. В противном случае, это «очередная хитросделанная американская ловушка».

«По большому счету, достаточно Госдепу жестко сказать [министру иностранных дел Украины Дмитрию] Кулебе: «Передайте своему верховному главнокомандующему, что категорически запрещено наносить удары по ЗАЭС», и вся проблема будет исчерпана. Они этого не делают. Они хотят сделать всё хитрым путем», — объяснил Джабаров.

Накануне подразделения 44-й артиллерийской бригады ВСУ совершили обстрел Запорожской АЭС со стороны населенного пункта Никополь. В результате ударов были частично повреждены теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

Тогда же глава ВГА региона Евгений Балицкий рассказал, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Также 11 августа сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили все ночные попытки атак ВФУ на город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

В свою очередь постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя 11 августа заявил, что уход российских ВС с ЗАЭС может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Кроме того, он сообщил, что Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Если говорить о Запорожской ЗАЭС, то она относится к категории гражданской инфраструктуры, в связи с чем российская сторона взяла станцию под охрану.

Накануне заместитель государственного секретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС не может откладываться и должен состояться в самое ближайшее время. Она также добавила, что США поддерживают идею создания вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

Запорожская АЭС, которая относится к категории гражданской инфраструктуры, взята под охрану российской стороной в рамках спецоперации, которая проводится РФ с 24 февраля в Донбассе и Украине.

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