Депутат ЕП Тоом назвала слабоумием решение Эстонии закрыть границы для россиян

Депутат Европейского парламента Яна Тоом от Эстонии раскритиковала решение властей страны о запрете на въезд граждан РФ с визами, выданными республикой. Об этом она рассказала 11 августа телерадиовещательной компании ERR.

«Всё, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Тем не менее идея сейчас такая», — сказала Тоом.

По ее словам, Эстония обсуждает идею полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам, но она уверена, что это предложение не будет поддержано в Совете Евросоюза.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — добавила депутат.

11 августа депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против запрета на выдачу виз российским гражданам. По ее словам, существуют дипломатические инструменты для завершения конфликта на Украине.

Ранее в этот день Эстония закрыла границы для россиян с выданными самой республикой шенгенскими визами. Исключения составят несколько категорий граждан, в том числе дипломаты.

Такое решение последовало после того, как в четверг Латвия признала РФ страной — спонсором терроризма и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы является привилегией, а не правом для человека.

В ответ на это заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.