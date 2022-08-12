Власти Запорожья заявили об обстреле ЗАЭС западными управляемыми снарядами

ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС западными управляемыми снарядами, сообщил 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обратите внимание, что обстрелы АЭС ведутся именно управляемыми снарядами производства тех же англосаксов. Они тем и опасны, что управляемыми — они летят туда, куда их отправляли», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

По словам Рогова, у властей есть доказательства, что применяются снаряды именно такого типа.

Он отметил, что повреждения АЭС не критического характера. Была уничтожена часть здания МЧС, там, где находились пожарные и бригады, которые реагировали на вызовы.

Рогов также сообщил, что причастные к обстрелу станции уже установлены.

«Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС», — сказал он.

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