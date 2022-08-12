В Москве пешеходы нарушают ПДД меньше водителей

Столичная Госавтоинспекция обнародовала данные за семь месяцев 2022 года по нарушениям ПДД. По статистике инспекторов ДПС, пешеходы в Москве оказались более законопослушными, чем водители. Об этом ГИБДД Москвы сообщили в своем официальном Telegram-канале.

За 7 месяцев 2022 года полицейские со стороны пешеходов выявили 95 362 нарушений ПДД.

За аналогичное время водители нарушили правила дорожного движения 109 041 раз. Причина одна — не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Столичное ГИБДД напомнило водителям, что, приближаясь к пешеходному переходу, водители должны снизить скорость, а при необходимости даже остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам.

5 августа ГИБДД столицы за первые четыре дня августа текущего года остановила почти 270 водителей с признаками опьянения. У 129 автомобилистов было доказано состояние алкогольного опьянения, 121 автомобилист отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.