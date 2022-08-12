В Совбезе предрекли Зеленскому трибунал или возврат к комедийным шоу
Итогом для президента Украины Владимира Зеленского станет трибунал или возвращение в комедийные постановки. Об этом 12 августа заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — приводит «РИА Новости» его ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее 9 августа Медведев сравнил Зеленского с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером после его слов о призыве населения России к ответственности за спецоперацию по защите Донбасса.
Также 6 августа Медведев ответил на призыв Зеленского конфисковать российское имущество на территории Украины. Зампред Совбеза заявил, что сделать это киевским властям удастся только «на бумаге».
19 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Зеленскому придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. Он выразил уверенность, что Евросоюз в итоге выдаст президента Украины, как когда-то выдал нациста Рудольфа Гесса и других фашистских преступников.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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