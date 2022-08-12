Опубликованы кадры ликвидации российским Су-35 украинского МиГ-29

Российское Минобороны опубликовало кадры работы многоцелевого истребителя Су-35, в ходе которой был ликвидирован украинский истребитель МиГ-29. Видео с выполнением боевой задачи опубликовано 12 августа на официальном Telegram-канале ведомства.

Командир авиационного взвода по имени Юрий рассказал об одном из случаев, произошедших в ходе боевого вылета.

«На удалении заметил подход воздушных целей, предположительно, двух МиГ-29. Выполнил наведение и по команде с командного пункта пуск двух ракет Р-77. По прилету получил информацию — цель уничтожена — МиГ-29 ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — поделился он.

В Минобороны также рассказали, что экипажи истребителей Су-35 в ходе выполнения полетных заданий занимаются уничтожением объектов противника с применением широкого спектра авиационных средств поражения.

«Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 29 июля, истребитель Су-35С ликвидировал вражескую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» под Харьковом. Днем ранее истребители той же модели вывели из строя ЗРК С-300 в районе Краматорска. 11 июля Су-35С в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой (ДНР) сбил украинский Су-25.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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