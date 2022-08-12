Экономист назвал отзыв лицензии у «Кросна-банка» незаметным для рынка

«Кросна-банк», у которого Банк России отозвал лицензию, находится в конце третьей сотни по активам, и рынок не заметит его ухода. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 12 августа.

Ранее в этот же день ЦБ отозвал лицензию у АО «Кросна-банка» на осуществление банковских операций. Также регулятор аннулировал его лицензию на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В Центробанке приняли такое решение из-за выявленных нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Также кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным на сайте Центробанка, по величине активов «Кросна-банк» занимал 280-е место в банковской системе России.

По словам Домащенко, в последнее время ЦБ не отзывал лицензии у банков из-за послаблений по нормативам. Также регулятор отмечал, что массовая расчистка завершилась.

«Если бы разрешили учитывать активы по текущей стоимости, то нормативы ряда банков не выполнялись бы и оснований для отзыва лицензий было бы больше», — сказал экономист.

C 2019 года «Кросна-Банк» стал убыточным. Регулятор периодически направлял в адрес его руководства предписания с требованиями адекватно оценить риски. Однако банк продолжал совершать операции (сделки), «обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».