Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании
Армия
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях
Мир
Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году
Мир
Запорожская АЭС получила некритические повреждения при обстреле ВСУ
Мир
Посол Украины в США призвала ввести санкции против частных банков в РФ
Мир
Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг
Мир
Более 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной из-за удара ВСУ шахте
Экономика
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций
Мир
Отряды ВСУ бегут с позиций в Нагорном в ЛНР
Мир
Крупнейший крематорий Германии начал круглосуточно работать для экономии газа
Мир
В Запорожье заявили о нежелании жителей подконтрольной Киеву части служить в ВСУ

Экономист назвал отзыв лицензии у «Кросна-банка» незаметным для рынка

Экономист Домащенко назвал отзыв лицензии у «Кросна-банка» незаметным для рынка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Кросна-банк», у которого Банк России отозвал лицензию, находится в конце третьей сотни по активам, и рынок не заметит его ухода. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в пятницу, 12 августа.

Взять курс: банки могут получить право регулировать стоимость валют
ЦБ рассматривает варианты в ответ на возможную блокировку депозитария Мосбиржи

Ранее в этот же день ЦБ отозвал лицензию у АО «Кросна-банка» на осуществление банковских операций. Также регулятор аннулировал его лицензию на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В Центробанке приняли такое решение из-за выявленных нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Также кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным на сайте Центробанка, по величине активов «Кросна-банк» занимал 280-е место в банковской системе России.

По словам Домащенко, в последнее время ЦБ не отзывал лицензии у банков из-за послаблений по нормативам. Также регулятор отмечал, что массовая расчистка завершилась.

«Если бы разрешили учитывать активы по текущей стоимости, то нормативы ряда банков не выполнялись бы и оснований для отзыва лицензий было бы больше», — сказал экономист.

C 2019 года «Кросна-Банк» стал убыточным. Регулятор периодически направлял в адрес его руководства предписания с требованиями адекватно оценить риски. Однако банк продолжал совершать операции (сделки), «обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022