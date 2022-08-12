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На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании

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Фото: Global Look Press/Gertrud Zach
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Украина получила от Великобритании новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270. Об этом 12 августа сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников в Twitter.

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«Великобритания обещала, Великобритания выполнила! На Украину прибыло больше РСЗО М270. Наша армия умело использует это «пополнение» на поле боя», — написал он.

Кроме того, по его словам, в скором времени Киев получит и другие «подарки».

Накануне британский министр обороны Бен Уоллес рассказал о запланированной поставке на Украину РСЗО, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, напоминает НСН. Он отметил, что это вооружение позволит вооруженным силам Украины «обороняться».

21 июля Уоллес анонсировал отправку 50 тыс. артиллерийских снарядов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон 22 июля заявил, что Великобритания продолжит оказывать военную и иную помощь украинской стороне вне зависимости от того, кто станет следующим премьером после его отставки.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие действия затягивают конфликт. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 5 июля подчеркнул, что часть поставляемого вооружения оказывается на черном рынке.

Так, 21 июля стало известно, что полицейская служба Европейского союза выявила случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных на Украину. Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт выразил опасение, что оно может попасть в руки террористов.

О начале спецоперации российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима, отмечали в Кремле.

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