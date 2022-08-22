Опубликована программа на День города Москвы в 2022 году

В выходные, 10 и 11 сентября, отмечается День города Москвы. У столицы 875-й день рождения.

Мэр Сергей Собянин анонсировал праздничные мероприятия с учетом эпидситуации, связанной с коронавирусом. Москвичи традиционно присоединятся к народным гуляньям. Приезжают и многочисленные гости. Они тоже посещают культурные мероприятия, любуются фейерверком.

С целью создания комфортных условий для отдыха в последние годы развлекательные события и ярмарки всё чаще проходят не только в центральных, но и в отдаленных районах.

В рамках общегородской программы проходят бесплатные концерты с участием популярных артистов, мастер-классы, выставки, театрализованные представления, конкурсы. Обустраиваются дополнительные зоны для прогулок, транспорт будет ходить чаще.

Мероприятия без возрастных ограничений — брать с собой можно и самых маленьких гостей. Способствует досугу на свежем воздухе комфортная погода первой половины сентября, когда уже не жарко, но еще не холодно.

С поздравительными речами в минувшем году выступали Сергей Собянин и президент Владимир Путин. Завершались торжества салютом. Его запускали в 21:00 с почти трех десятков площадок.

Провести время можно будет в том числе на коммерческих концертах.

10 сентября в «Лужниках» выступит группа «Ленинград». Композиции Imagine Dragons в исполнении Hard Rock Orchestra можно будет послушать в клубе «1930 Moscow». В концертном зале «Измайлово» публике представят мировые рок-хиты с симфоническим оркестром. В Доме музыки — «Ван Гог. Письма к брату»: Евгений Миронов, Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы».

В историческом музее пройдет выставка «Петр Великий». В Новой Третьяковке — выставка «История российского дизайна. Избранное III». В Музее русского импрессионизма — сопоставление портретов и автопортретов Репина, Фалька и Серебряковой.

11 сентября в Кремлевском дворце концерт к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. В Театре имени Вахтангова — «Мертвые души» по Гоголю с участием Марии Ароновой. В Театре Романа Виктюка — «Мастер и Маргарита».

В «Царицыно» — большая выставка о жизни в Москве в начале XIX века, аудитории представят пейзажи допожарного города и предметы быта XIX века. В Музее Москвы будет представлена экспозиция «Москва без окраин. Преображенка». В Третьяковской галерее — «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова».

Подробная городская программа мероприятий будет опубликована на сайте «Известия». Традиционно открыты для гостей парк Горького, ВДНХ и «Сокольники», «Зарядье» и сад «Эрмитаж», парк Победы на Поклонной горе, Измайловский парк, сад имени Баумана и многие другие.

Подробнее узнать об основании Москвы, а также о таинственных легендах, связанных с историей города, можно в материалах «Известий».