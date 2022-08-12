ОНФ отреагировал на законопроект о работе такси

Общероссийский народный фронт (ОНФ) одобрил концепцию законопроекта об организации перевозок пассажиров легковыми такси, однако предложил внести ряд изменений.

«Скорейшее принятие и вступление в силу базовых норм законопроекта окажет положительный социальноэкономический эффект на сферу такси, поддержит занятость в отрасли и будет способствовать ее обелению», — говорится в письме, адресованном председателю комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву.

Эксперты ОНФ также положительно оценили законодательное закрепление ответственности агрегаторов такси и одобрили положения, касающиеся работы в такси самозанятых. «Более полумиллиона граждан, которые оказывают услуги перевозки в качестве самозанятых, окажутся в правовом поле с точки зрения транспортного законодательства», — отметили в Общероссийском народном фронте.

Вместе с тем эксперты обратили внимание на то, что в документе прописана возможность аннулирования разрешения на работу в такси в случае поступления жалоб в уполномоченный орган. При этом, рассказали в ОНФ, практика показывает, что авторами многих подобных обращений являются конкурирующие компании.

Представители ОНФ также усомнились в пункте, касающемся оснащения такси устройством контроля за вниманием и усталостью водителя, поскольку стоимость таких приборов в связи с обрывом «производственных и логистических цепочек может значительно увеличиться», а это негативно скажется на финансовом положении предпринимателей.

Кроме того, в законопроекте говорится, что к перевозке пассажиров допускаются водители, знающие, где в городе находятся медицинские и образовательные учреждения, спортивные объекты, памятники культуры. При этом, заявили в ОНФ, в тексте не раскрывается, каким образом будет проводиться аттестация таксистов. В связи с этим эксперты предложили сначала провести соответствующий эксперимент в ряде субъектов РФ, а потом распространить полученный опыт на всю страну.

Авторы обращения Москвичеву затронули еще одну норму законопроекта, согласно которой управлять такси не может человек с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушения ПДД. В ОНФ отметили несовершенство систем фиксации нарушений и невозможность своевременного обжалования постановлений из-за того, что они поздно приходят.

В Общероссийском народном фронте также выступили с инициативой автоматизировать проверку водителей такси на соответствие требованиям законодательства, что потребует оцифровки или создания с нуля соответствующих баз данных.

Кроме того, эксперты обратили внимание на закрепленное в документе право Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа и на право ограничивать максимальное количество легковых такси. Однако, по мнению представителей ОНФ, данные нормы «будут способствовать снижению спроса и предложения на рынке такси, а также появлению теневого рынка и нелегальных таксистов».

Общероссийский народный фронт просит учесть его замечания при подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении. В первом чтении документ был одобрен 5 июля. Предлагаемые в нем нормы поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, законопроект был одобрен комитетом Госдумы по защите конкуренции.