Политолог рассказал о новых приоритетах западных доноров в Белоруссии

Закрытие офиса Агентства США по международному развитию (USAID) в Белоруссии не мешает ему продолжать деятельность, финансируя сторонние организации. Об этом «Известиям» рассказал белорусский политолог Петр Петровский.

«Агентство США по международному развитию достаточно активно действовало до закрытия офиса в 2021 году. Причем USAID проводил не только политические мероприятия, но и реализовал социальные проекты, в которые между строк вкладывал политический мотив», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что USAID — центральный инструмент, который выделяет средства через организации-прокладки: будь то НКО или различного рода фонды, в том числе работающие за пределами страны. Это позволяет ему работать и после прекращения деятельности в стране.

«Основная организация-прокладка — информационно-просветительский фонд «Новая Евразия» (его учредителем является американский фонд «Евразия», работающий в Белоруссии с 1998 года. — Ред.)», — отметил Петровский.

По словам политолога, сейчас наблюдается достаточно большое количество мероприятий с политической подоплекой в онлайн-формате, который НКО и фонды освоили за время пандемии.

«Кроме того, продолжают деятельность беглые оппозиционеры, которые не святым духом питаются и борются за финансирование, оскудневшее после попытки госпереворота, признанной провальной и зарубежными донорами. Некоторые из них готовы переключиться на «украинский фронт» работ», — добавил собеседник «Известий».

В ближайшее время можно ожидать, что «зарубежные доноры попытаются трансформировать свою деятельность в Беларуси». В первую очередь они будут выводить оппозицию на программы вовлечения страны в диалог с западными странами, чтобы вбить клин между Минском и Москвой, посеять недоверие между странами-союзниками. Во-вторых, их цель — деморализовать людей в части отношения к спецоперации, а в-третьих — перезапустить либеральные реформы и восстановить репутацию участников протестов к выборам в долгосрочной перспективе, предполагает политолог.

В среду, 10 августа, стало известно, что USAID расширило соглашение с компанией-подрядчиком PM Consulting Group (PMCG), включив в него работу на территориях Украины, Молдавии и Белоруссии, где офис USAID был закрыт по распоряжению белорусских властей осенью 2021 года. На «гуманитарное реагирование на вторжение России на Украину» и иные проекты широкого профиля, включающие и сферу безопасности, выделяется $100 млн.

PMCG, как отмечается на сайте фирмы, работает с Агентством США по международному развитию в 36 странах мира. У нее есть консультанты, в частности, в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Таджикистане, а также на Украине.

4 августа в Минобороны РФ заявили, что USAID может быть причастен к возникновению COVID-19. Ведомство располагает сведениями о том, что структура с 2009 года спонсировала программы по изучению новых коронавирусов. На следующий день Twitter заблокировал аккаунт МИД России — как раз из-за поста с цитатой о возможной причастности агентства к возникновению коронавируса, уверена официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) де-юре отвечает за оказание гуманитарной помощи другим странам. На территории России структура официально работала с 1992 по 2012 год. Десять лет назад Москва уличила USAID в политических манипуляциях на Кавказе и уведомила организацию о необходимости свернуть деятельность в РФ.