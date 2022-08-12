Global Times рассказала о влиянии введенных США тарифов на внешнюю торговлю КНР

Введение США тарифов на китайские товары и торговое противостояние не «задушили» внешнюю торговлю КНР. «Тарифная война» Вашингтона ни к чему не ведет, а китайское общество уже устало от «шоу» американской стороны, пишет 12 августа китайская государственная газета Global Times.

Издание со ссылкой на американские СМИ отмечает, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в администрации американского президента пересматривают возможные изменения тарифов на продукцию КНР.

Уточняется, что Вашингтон подает порой противоречивые сигналы по этому вопросу: заявляет о рассмотрении возможности отмены некоторых пошлин и также сообщает, что сохранит тарифы «в качестве рычага в игре за влияние против КНР».

«Это, по крайней мере, отражает одно: способность и эффективность США в исправлении политических ошибок значительно снижаются», — говорится в статье.

Отмечается, что КНР регулярно призывает США как можно скорее отменить дополнительные пошлины в отношении большой части экспорта, которые были введены еще при экс-президенте Дональде Трампе.

Азиатские эксперты 12 июля в беседе с «Известиями» выразили мнение, что отмена повышенных тарифов будет выгодна обеим сторонам. Так, главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг назвал такую возможную ситуацию беспроигрышной для потребителей и Китая, и США. При этом, по его словам, после такого решения американские производители и рабочие могут пострадать от краткосрочной потери занятости.

Сторонники такого шага в США считают, что это позволит слегка ослабить инфляцию и повысит шансы Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах в конгресс. Однако противники уверены, что влияние этой меры на экономику окажется минимальным, а также возобновит волну обвинений в адрес Джо Байдена в недостаточной жесткости в отношении КНР.