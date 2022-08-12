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Global Times рассказала о влиянии введенных США тарифов на внешнюю торговлю КНР

Global Times сообщила о противоречивых сигналах США по вопросу тарифов на экспорт из КНР
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Введение США тарифов на китайские товары и торговое противостояние не «задушили» внешнюю торговлю КНР. «Тарифная война» Вашингтона ни к чему не ведет, а китайское общество уже устало от «шоу» американской стороны, пишет 12 августа китайская государственная газета Global Times.

Пошлинные мысли: зачем США отменять тарифы на товары из КНР
И какие аргументы есть у сторонников и противников этого шага

Издание со ссылкой на американские СМИ отмечает, что после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в администрации американского президента пересматривают возможные изменения тарифов на продукцию КНР.

Уточняется, что Вашингтон подает порой противоречивые сигналы по этому вопросу: заявляет о рассмотрении возможности отмены некоторых пошлин и также сообщает, что сохранит тарифы «в качестве рычага в игре за влияние против КНР».

«Это, по крайней мере, отражает одно: способность и эффективность США в исправлении политических ошибок значительно снижаются», — говорится в статье.

Отмечается, что КНР регулярно призывает США как можно скорее отменить дополнительные пошлины в отношении большой части экспорта, которые были введены еще при экс-президенте Дональде Трампе.

Азиатские эксперты 12 июля в беседе с «Известиями» выразили мнение, что отмена повышенных тарифов будет выгодна обеим сторонам. Так, главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг назвал такую возможную ситуацию беспроигрышной для потребителей и Китая, и США. При этом, по его словам, после такого решения американские производители и рабочие могут пострадать от краткосрочной потери занятости.

Сторонники такого шага в США считают, что это позволит слегка ослабить инфляцию и повысит шансы Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах в конгресс. Однако противники уверены, что влияние этой меры на экономику окажется минимальным, а также возобновит волну обвинений в адрес Джо Байдена в недостаточной жесткости в отношении КНР.

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