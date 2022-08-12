Беженцев с Украины в Литве будет принимать только один центр

Прибывающих в Литву украинских беженцев будут принимать только в Центре регистрации в Алитусе и департаменте миграции. Об этом 12 августа говорится в сообщении на сайте LRT.

Хотя число прибывающих в Литву украинцев значительно сократилось, их призывают направляться в небольшие муниципалитеты, где легче найти жилье и можно быстрее получить необходимые услуги.

Регистрационный центр в Алитусе может предоставить временное жилье на срок до 72 часов. В этот период беженцам также предоставляется питание, гуманитарная помощь, первичная медицинская помощь и другие услуги.

В МВД Литвы отметили, что большинство граждан Украины обслуживается в территориальных отделениях департамента миграции, где оформляются личные документы и предоставляется вся необходимая информация о помощи.

«Одни украинские беженцы хотят быть как можно дальше от города, иметь участок земли и заниматься садоводством, другие заинтересованы в том, чтобы можно было занять своих детей и так далее. Если их устроят возможности, предлагаемые муниципалитетом Алитуса, то они останутся там», — отметили в республиканском МВД.

В Литву в данный момент прибывает до 150 украинцев в неделю. Некоторые украинцы возвращаются на родину или уезжают в другие страны, добавили в ведомстве.

4 августа министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило об исчерпании возможностей для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В министерстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендодателей. А всего за пять месяцев был зарегистрирован 60 901 беженец с Украины, в том числе 22 834 несовершеннолетних.

1 августа стало известно, что ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария.

Как в июле рассказал политолог Александр Асафов, в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. По его словам, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также причиной послужило то, что страны ЕС взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.