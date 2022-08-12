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В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В РФ создан боевой робот для действий на наиболее опасных направлениях. Об этом 12 августа сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

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Новый боевой робот является совместным проектом Курганского машиностроительного завода и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».

Артяков рассказал, что робот создан на базе боевой машины пехоты БМП-3 с модулем «Синица». Машина действует без экипажа, так как функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Кроме того, боевого робота можно использовать для огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Как сообщает первый замглавы «Ростеха», беспилотная БМП-3 обладает современным и эффективным комплексом вооружения: 30-мм автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и 10-мм орудие, которое также можно использовать в качестве пусковой установки.

«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно — с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», — добавил он.

Первый замглавы «Ростеха» дал интервью агентству в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники» сообщила, что на форуме «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Су-75 Checkmate. Кроме того, пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.

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