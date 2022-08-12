В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях

В РФ создан боевой робот для действий на наиболее опасных направлениях. Об этом 12 августа сообщил первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Новый боевой робот является совместным проектом Курганского машиностроительного завода и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».

Артяков рассказал, что робот создан на базе боевой машины пехоты БМП-3 с модулем «Синица». Машина действует без экипажа, так как функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Кроме того, боевого робота можно использовать для огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Как сообщает первый замглавы «Ростеха», беспилотная БМП-3 обладает современным и эффективным комплексом вооружения: 30-мм автоматическая пушка, пулемет 7,62 мм и 10-мм орудие, которое также можно использовать в качестве пусковой установки.

«Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно — с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», — добавил он.

Первый замглавы «Ростеха» дал интервью агентству в преддверии Международного военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

10 августа пресс-служба «Росэлектроники» сообщила, что на форуме «Армия-2022» будет представлен новейший комплекс связи для легкого истребителя Су-75 Checkmate. Кроме того, пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.