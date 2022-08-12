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Большинство американцев обеспокоены психическим здоровьем Байдена

Опрос: психическое здоровье Байдена волнует большинство американцев
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Психическое состояние президента США Джо Байдена вызывает обеспокоенность у 59% американцев. Это следует из опроса I&I/TIPP, 10 августа сообщает Daily Mail.

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Как отметили социологи, 36% респондентов «очень обеспокоены» психическим здоровьем, а еще 23% отметили некоторую обеспокоенность.

Среди демократов 39% заявили, что их беспокоит психическое состояние Байдена, среди республиканцев этот показатель в два раза больше — 82%.

Разбивая результаты опроса по возрасту, социологи обнаружили, что 59% людей в возрасте от 18 до 24 лет выражают обеспокоенность состоянием президента США, этот же вопрос волнует 62% опрошенных в возрасте от 25 до 44 лет и 57% в возрасте от 45 до 64 лет.

«Дело в том, что, судя по этим данным опроса, практически все группы искренне обеспокоены когнитивным здоровьем Байдена», — сказал представитель Issues & Insights Терри Джонс.

8 июня экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон поставил под сомнение умственную пригодность Байдена. Он выразил уверенность, что сильное, эффективное руководство необходимо не только для США, но и для всего мира.

В апреле американский телеведущий Такер Карлсон воззвал к тому, чтобы хоть кто-то вспомнил о 25-й поправке к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности, и акцентировал внимание на том, что так больше продолжаться не может.

Как напоминает телеканал «360», Байдену 79 лет. Он решил участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.

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