В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев
Жители той части Запорожья, которая находится под контролем Киева, массово отказываются вступать в отряды территориальной обороны ВСУ и стараются перейти на сторону России. Об этом в пятницу,12 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — сообщил Рогов «РИА Новости».
По словам Рогова, произошло несколько боевых столкновений между местными жителями, которых принудительно заставляли вступать в ряды территориальной обороны, и заградотрядами националистов.
«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчернул он.
Ранее, 11 августа, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о работе контрольно-пропускного пункта (КПП) в Запорожской области, который пересекают мирные жители, чтобы перебраться на освобожденную от украинских боевиков территорию. По его словам, люди прибегают к различным уловкам и легендам, чтобы преодолеть границу, в свою очередь украинские националисты придумывают свои оправдания, чтобы не допустить перемещений жителей через границу.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого обстановка в регионе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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