Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром
Мир
На Украину прибыли новые РСЗО M270 от Великобритании
Армия
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях
Мир
Герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтируют в 2023 году
Мир
Запорожская АЭС получила некритические повреждения при обстреле ВСУ
Мир
Посол Украины в США призвала ввести санкции против частных банков в РФ
Мир
Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на бундестаг
Мир
Более 100 горняков оказались заблокированы в обесточенной из-за удара ВСУ шахте
Экономика
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций
Мир
Отряды ВСУ бегут с позиций в Нагорном в ЛНР
Мир
Крупнейший крематорий Германии начал круглосуточно работать для экономии газа
Мир
В Запорожье заявили о нежелании жителей подконтрольной Киеву части служить в ВСУ
Сюжет:

В Запорожской ВГА заявили о нежелании жителей воевать за Киев

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители той части Запорожья, которая находится под контролем Киева, массово отказываются вступать в отряды территориальной обороны ВСУ и стараются перейти на сторону России. Об этом в пятницу,12 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины
В ближайшей перспективе эксперты не видят предпосылок к возобновлению диалога

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — сообщил Рогов «РИА Новости».

По словам Рогова, произошло несколько боевых столкновений между местными жителями, которых принудительно заставляли вступать в ряды территориальной обороны, и заградотрядами националистов.

«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за [президента Украины Владимира] Зеленского», — подчернул он.

Ранее, 11 августа, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о работе контрольно-пропускного пункта (КПП) в Запорожской области, который пересекают мирные жители, чтобы перебраться на освобожденную от украинских боевиков территорию. По его словам, люди прибегают к различным уловкам и легендам, чтобы преодолеть границу, в свою очередь украинские националисты придумывают свои оправдания, чтобы не допустить перемещений жителей через границу.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого обстановка в регионе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022