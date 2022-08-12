Посол Украины в США призвала ввести санкции против частных банков в РФ
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что отправила в минфин США запрос на введение санкционных ограничений против всех российских частных банков. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.
«Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — цитирует агентство слова украинского посла 11 августа.
Как рассказала сама Маркарова, правительство президента Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой список подпадающих под санкции финансовых учреждений.
Ранее, 28 и 29 июля, США уже расширяли антироссийские санкционные списки. Так, сначала в черный список попали двое россиян и четыре организации из РФ, на следующий день еще 13 россиян и 36 организаций из РФ.
До этого, 22 июня, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации.
Новые экономические и политические санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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