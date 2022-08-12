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Посол Украины в США призвала ввести санкции против частных банков в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что отправила в минфин США запрос на введение санкционных ограничений против всех российских частных банков. Об этом 12 августа сообщает агентство Bloomberg.

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«Украина призывает администрацию президента (США) Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков», — цитирует агентство слова украинского посла 11 августа.

Как рассказала сама Маркарова, правительство президента Владимира Зеленского хочет, чтобы США добавляли пару банков в неделю в свой список подпадающих под санкции финансовых учреждений.

Ранее, 28 и 29 июля, США уже расширяли антироссийские санкционные списки. Так, сначала в черный список попали двое россиян и четыре организации из РФ, на следующий день еще 13 россиян и 36 организаций из РФ.

До этого, 22 июня, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации.

Новые экономические и политические санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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